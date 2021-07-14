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تعرف على نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لحماية منزلك من الحوادث الكهربائية

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القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض النصائح للحفاظ على سلامة المنزل من الحوادث الكهربائية، وهى كالآتي:

 

1- عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفرش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله.

 

2- تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

 

3- ضع أغطية السلامة على جميع المقابس التى يمكن للأطفال الوصول إليها.

 

4- تأكد من أن جميع الدوائر الموجودة بالقرب من مصادر المياه قد تم تأمينها بقواطع أرضية.

 

5- تبديل المقابس الجدارية التالفة.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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