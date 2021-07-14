شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 78 مليونا و414 ألف جنيه مبيعات صكوك الأضاحى حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تشكيل لجنة عليا للإشراف على مشروع صكوك أضاحى الأوقاف، مؤكدا أن ذلك يأتى عملا على حسن انتظام العمل بمشروع صكوك الأضاحى جمعًا وتنفيذًا وذبحًا فى الوقت الشرعى وتوزيعًا على الأسر الأولى بالرعاية، لافتا إلى أن جمالى مبيعات صكوك الأضاحى بالمديريات قد بلغ (78414195) جنيه حتى الآن.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن اللجنة تضم كلا من:" المهندس سمير الشال الوكيل الدائم - رئيسًا للجنة، والشيخ صبرى ياسين - رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتفتيش - نائبًا لرئيس اللجنة، والدكتور محمد الشحات أبو ستيت - مدير عام المكتب الإعلامى – منسقًا، والشيخ علاء شعلان - مدير عام المتابعة الفنية – عضوًا، وعلاء حلمى - مدير عام الشئون المالية – عضوًا، والشيخ أحمد عبد المنعم - مدير عام المتابعة الداخلية والحوكمة – عضوًا، والشيخ محمد نور - مدير عام التفتيش الدعوى – عضوًا".

وقالت وزارة الأوقاف، إن هذه اللجة مركزية للإشراف على المشروع، وتشكيل لجان فرعية على مستوى جميع المديريات تضم كلاً من مدير المديرية ووكيلها ومدير الدعوة بالنسبة للمديريات (أ) ومدير المديرية ومدير الدعوة بالنسبة للمديريات (ب)، ولهذه اللجان أن تستعين بمن تحتاج إليه لإتمام أعمالها، وتمارس هذه اللجان عملها من تاريخه حتى انتهاء عملية التوزيع كاملة، ويكلف نائب رئيس اللجنة بعمل تقرير يومى ورفعه لرئيس اللجنة ووزير الأوقاف يوميا بما يتم.