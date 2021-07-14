شكرا لقرائتكم خبر عن "القومية لفحص مرضى الضمور العضلى": نظرنا 24 حالة وعلاج 8 مصابين حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة هبة الله حسني، عضو اللجنة القومية لفحص حالات ضمور العضلات الشوكي، تفاصيل بدء وزارة الصحة عمليات الكشف عن مصابي ضمور العضلات فى 24 مركزًا على مستوى الجمهورية. وشددت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة "dmc"، على ضرورة وأهمية الاكتشاف المبكر لمرضى ضمور العضلات الشوكي. وتابعت:" بعض مرضى ضمور العضلات الشوكي، يكونوا لأب وأم ليسا أقارب، ومن أعراض ضمور العضلات الشوكي، الارتخاء العام، ومشكلات البلع والرضاعة". وواصلت: "نظرنا 24 حالة و8 حالات حصلوا على العلاج، و16 حالة جارى عرضهم لتحديد أماكن الحقن". وفى وقت سابق اليوم، قالت وزارة الصحة والسكان إن بروتوكول علاج مرض الضمور العضلي يسمح للأطفال بممارسة حياتهم الطبيعية، وتابعت: "العلاج يمنع تدهور الحالة وتقدم المرض".

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن تخصيص الخط الساخن 106 لتلقى استفسارات المواطنين حول مبادرة علاج المصابين بضمور العضلات، وآليات تلقى العلاج للحالات المصابة من الأطفال بعد تقييمها.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم تخصيص 24 عيادة على مستوى الجمهورية لاستقبال مصابى الضمور العضلى من الأطفال، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلى فى مصر، وتقديم الخدمة الطبية من خلال إتاحة العلاج الجينى للمصابين من الأطفال، فى إطار الاهتمام بالصحة العامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن تلك العيادات سوف تستقبل الأطفال من جميع الأعمار، لإجراء الفحوصات الإكلينيكية والفحوصات الچينية والبيولوچبا الجزئية ضمن تشخيص وتقييم الحالة.