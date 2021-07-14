شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن بعض شوارع الجيزة لمدة 8 ساعات تبدأ العاشرة مساء غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن انقطاع الـمـيـاه عن مناطق (شارع النيل – شارع الجيزة – شارع مراد ) لـمـدة 8 سـاعـات وذلك إعـتـبـاراً مـن الساعة 10 مساء يوم الخميس الموافق 15/ 7/ 2021 حتى الساعة 6 من صباح يوم الجمعة الموافق 16 / 7 /2021 .

وأرجعت الشركة سبب الآنقطاع لإتمام ربط خط 600 مم الجديد الذى تم تغييره ضمن أعمال تطوير شارع النيل السياحى.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال ألفترة المذكورة .

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.