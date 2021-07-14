شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البرومو الخاص بالمؤتمر الأول للمشروع القومى حياة كريمة باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد غدا الخميس المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة باستاد القاهرة الدولي، ونشرت صفحة حياة كريمة برومو عن المؤتمر الأول للمشروع، والذى احتوى على عدد من اللقطات تبرز الجهود التي تقوم بها حياة كريمة في قرى ونجوع مصر.

تعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " أكبر مشروع تنموي لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين مستوى معيشة الأسر، بجانب تطوير البنية التحتية ومشروعات للأسر في إطار التمكين الاقتصادى وكذلك للمرأة المعيلة.







