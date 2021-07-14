إقبال جماهيري على حفل توقيع أحدث كتب ماجي الحلواني - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

شهد حفل توقيع كتاب "إمبراطورية إمام الكروية" من تأليف الدكتورة "ماجي الحلواني"، زوجة اللاعب الراحل حمادة إمام، وبحضور نجلها اللاعب حازم إمام، إقبالا جماهيريا كبيرا، في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويوثق الكتاب تاريخ عائلة إمام وارتباطها الوثيق بنادى الزمالك، فالكابتن يحيى إمام - رحمه الله - والمولود عام 1919، هو أول أفراد عائلة إمام الكروية، وبعده الإبن الثعلب حمادة إمام، ثم الحفيد حازم إمام.

وعن الكتاب تقول ماجى الحلوانى فى مقدمة كتابها "حبًّا فى نادى الزمالك العريق، ووفاءً لعائلة وإمبراطورية إمام العظيمة، قررت أن أقدم هذا الكتاب عن أهم أعمدة النادى وفترة من أبرز صفحات كتاب تاريخ الزمالك، وهم أفراد العائلة التى امتد عطاؤهم خلال الفترة من عام 1937م وحتى تاريخ إصدار هذا الكتاب؛ أى ما يقرب من تسعين عامًا من العطاء المتواصل للجد، ثم الابن، ثم الحفيد. هذه الإمبراطورية التى قدمت للزمالك نحو: 10 بطولات دورى القاهرة، 4 بطولات دورى عام، 9 بطولات كأس مصر، وبطولتى كأس أفريقيا أبطال الدورى وغيرها الكثير، كما ساهم أفرادها مع منتخب مصر الوطنى والعسكرى بمشاركات مشرفة للغاية، ولعل أبرزها: حصول مصر على كأس الأمم الأفريقية 1998. كما كانوا صورة ساطعة لمصر وقوتها الناعمة فى مختلف دول عالمنا العربى الكبير".

أما عن الكاتبة فهى الدكتورة "ماجى الحلوانى" أستاذة جامعية بكلية الآداب جامعة القاهرة، ترأست عددًا من المناصب المهمة؛ حيث عملت كعميد كلية الإعلام، جامعة القاهرة وعضوة فى مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصرى ومجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ولجنة وضع معايير الجودة والاعتماد بالتعليم الجامعى والعالي، كما عملت كعضوة فى لجنة الكتاب بالمجلس الأعلى للثقافة ونائبة رئيس لجنة الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات فى الفترة بين 2003-2007.