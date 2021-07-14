نشرة الحوادث.. تجديد حبس حسن راتب والمشهد الأخير لـ"شهيد لقمة العيش" في أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-"قتيل مُكبل وسط القمامة"..تفاصيل العثور على شاب مجهول الهوية في السلام

يكثف ضباط مباحث القاهرة جهودهم؛ لكشف ملابسات العثور على جثة شاب داخل صندوق قمامة بمنطقة السلام.

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"نهب صندوق الجامع".. فيديو على "فيسبوك" يوقع لص المساجد بحدائق حلوان

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام شخص مجهول بسرقة صندوق تبرعات من أمام أحد المساجد بمنطقة حدائق حلوان بالقاهرة.

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"قطرة وبرشام ومشغولات ذهبية".. ليلة سقوط تجار الكيف في البحيرة

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على عنصرين إجراميين تخصصا في تجارة المواد المخدرة بمنطقة المحمودية بمحافظة البحيرة.

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تشبث بالحياة لم يستمر طويلا.. المشهد الأخير لـ"شهيد لقمة العيش" في أوسيم

لأكثر من أسبوع، تشبث "عبد الله" ببصيص أمل يبقيه على قيد الحياة. يرقد على سريره بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات يعاني الأضرار بعد نشوب حريق بمطعم يعمل طرفه. إصرار الفتى لم يكف لتجاوزه تلك الأزمة الصحية ليرحل عن الدنيا حاملا لقب "شهيد لقمة العيش".

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بالفيديو كونفرانس.. تجديد حبس حسن راتب بقضية "الآثار الكبرى" 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب 15 يومًا في اتهامه بقضية الآثار الكبرى.

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النقض تؤيد إدراج العليمي وشعث و11 آخرين على قائمة الإرهاب

أيدت محكمة النقض، الحكم إدراج 13 متهمًا بينهم زياد العليمي ورامي شعث، على قوائم الإرهابيين، لمدة 5 سنوات في القضية المعروفة بـ"خلية الأمل".

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محكمة الأسرة تقضي بإثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها.. وحبس الزوج شهرا

قضت محكمة أسرة قصر النيل،، برفض دعوى زوج هالة صدقي التي يدعي فيها إنكار نسب ابنيها إليها، وقضت بإثبات نسب طفليها إليها.

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للمرة الثانية.. النيابة الإدارية تدعم صندوق "تحيا مصر" بـ 3 ملايين جنيه

وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية على توجيه مبلغ 3 ملايين جنيه لصالح صندوق "تحيا مصر" تخصص للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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القضية الثالثة.. إحالة دعوى تتهم تامر أمين بإهانة "أهل الصعيد" للاقتصادية

قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأربعاء، بعدم اختصاصها النوعي في نظر دعوى تتهم الإعلامي تامر أمين بإهانة أهل الصعيد، وإحالة الدعوى للمحكمة الاقتصادية.

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تغريم سما المصري 100 ألف جنيه مع الإيقاف بقضية سبّ مرتضى منصور

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بتغريم سما المصري 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بسب وقذف مرتضى منصور.

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رئيس النيابة الإدارية يفتتح دورة تدريبية بعنوان "الملكية الفكرية والجرائم الإلكترونية "

شهد المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأربعاء، افتتاح مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي، الدورة التدريبية المتخصصة لعدد من السيدات والمستشارين أعضاء النيابة الإدارية، والمنعقدة بمقر مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، تحت عنوان "الملكية الفكرية والتوقيع الإلكتروني والجرائم الإلكترونية ".

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