تفاصيل التقديم في كلية الشرطة وشروط القبول لخريجي الكليات بقسم الضباط المتخصصين -(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية فيديو، يرصد تفاصيل التقديم في كلية الشرطة 2021 وشروط القبول واختبارات أكاديمية الشرطة.

الفيديو مدته لا تتجاوز 4 دقائق، ويرصد شروط الالتحاق بكليـة الشرطة 2021، والاختبارات التي يخضع لها الطالب للالتحاق بكلية الشرطة 2021، ومواعيد تقديم طلبات الالتحاق لخريجي كليات الحقوق بكلية الشرطة، والتخصصات المطلوبة للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين 2021.

ووافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2021، من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية التي تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية، وكذلك الحاصلون على المؤهلات الجامعية في التخصصات التي تُمثل احتياجًا أساسيًا لقطاعات وزارة الداخلية (ذكورًا وإناثًا)؛ في إطار الضوابط الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشُرطة وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية للأكاديمية وتعديلاته.