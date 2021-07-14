تعرف على إجازة عيد الأضحى 2021 للحكومة والقطاع الخاص

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القاهرة - سامية سيد - إجازة عيد الأضحى 2021 للحكومة والقطاع الخاص تبدأ يوم الإثنين الموافق 19 يوليو الجارى، وهو يوم وقفة عيد الأضحى المبارك، وفيما يتعلق بـ" إجازة عيد الأضحى "، للعاملين في القطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن تكون الفترة من يوم الإثنين الموافق 19 يوليو الجاري حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجارى، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد ثورة 23 يوليو.

إجازة عيد الأضحى 2021 القطاع الخاص وفيما يتعلق بإجازة عيد الأضحى 2021 القطاع الخاص، أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر من الإثنين 19 يوليو حتى الخميس 22 يوليو الجارى، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو.

وقال الوزير، إن الوقوف بعرفات وأول وثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وعيد ثورة 23 يوليو إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، لافتا إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام، مثليْ هذا الأجر.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية؛ لمتابعة عدد من الملفات المهمة، وفى مستهل الاجتماع، هنأ رئيس الوزراء المحافظين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبات على مصر والشعب المصرى بالخير والرخاء.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة متابعة توافر الوقود بأنواعه والغاز بكميات مناسبة على مستوى الجمهورية، وخاصة فى المحافظات الساحلية والأماكن التى يرتادها المواطنون بشكل مكثف فى الإجازات والعطلات، وكذا الاهتمام بالشواطئ فى هذه المحافظات الساحلية، إلى جانب متابعة ومراقبة وتيسير حركة النقل بالقطارات ووسائل النقل العام ومترو الأنفاق، كما وجه رئيس الوزراء المحافظين بمتابعة مواقف السيارات الأجرة والسرفيس لمنع أى محاولات لاستغلال المواطنين من السائقين، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا، وخاصة فى المتنزهات العامة ووسائل المواصلات، والتصدى بكل حسم لأية مخالفات فى هذا الشأن.