شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الكتاب: أكثر من مليون زائر لمعرض القاهرة واستمرار رقمنة الدورات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد بهى الدين، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب هو دورة استثنائية ولكنها متميزة، حيث يعد أكبر معرض في العالم منذ أزمة كورونا، وتضمن حضور دور نشر من 25 دولة عربية وأجنبية، لافتا إلى أن رقمنة تذاكر المعرض ستستمر خلال الدورات المقبلة.

وأضاف رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، حضور هذا العدد الكبير من دور النشر في المعرض يؤكد أن مصر بخير وأن هناك وعيا ثقافيا مصريا لدى عموم المصريين.

وأوضح رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن الجمهور المصرى الذى تجاوز المليون زائر حتى الآن لمعرض الكتاب هو جمهور حريص على أن هذه الفاعلية الثقافية الدولية تخرج بطريقة تليق بمصر، لافتا إلى أن هناك 11 دار نشر عربية وخاصة تشارك في مبادرة بيع الكتب بأسعار تتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيها.