شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية: انتهاء التدريب بمبادرة كويكب مصر أول نوفمبر بمشاركة 15 جامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة هيا علاء، مسئولة مبادرة كويكب مصر بوكالة الفضاء المصرية، تفاصيل المبادرة، موضحة أن مبادرة كويكب مصر بالتعاون مع الجامعات المصرية لنشر ثقافة تكنولوجيا الفضاء، هدفها نشر ثقافة تكنولوجيا الفضاء بين طلاب الجامعات وبالتحديد طلاب كليات الإعلام، حيث يشارك فيها 15 جامعة مصرية.

وأضافت مسئولة مبادرة كويكب مصر بوكالة الفضاء المصرية، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن التدريب بتلك المبادرة بدأ في 11 يوليو الماضى، ومن المقرر أن ينتهى في الأول من نوفمبر المقبل، وسيجرى تقييم المشروعات وتدشين احتفالية لأفضل 3 مشروعات بحضور كبار رجال الدولة.

وأوضحت مسئولة مبادرة كويكب مصر بوكالة الفضاء المصرية، أن المبادرة تساهم في التثقيف المجتمعى بتكنولوجيا الفضاء ويكون هذا المجال منتشرا مثل مجال الهندسة والإعلام في المجتمع المصرى، بجانب التعريف بإنجازات وكالة الفضاء المصرية، حيث حققنا إنجازات كثيرة وهناك مسابقات دخلت فيها مصر في مجال الفضاء وحققت نجاحا كبيرا.