شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول الأسبق: "أباتشى" شريك لمصر.. ولدينا مناطق بـ"المتوسط" لم تطرح بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن شركة أباتشي الأمريكية هي إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال التنقيب عن البترول في العالم، وهي من أكبر الشركات العاملة في مصر، وتعتبر من أكبر الشركات التي تتمتع بامتيازات بترولية في مصر، بمساحة تمتد على 19 منطقة امتياز منتجة، وأكبر منتج في الصحراء الغربية، ومصر بالنسبة لها تمثل 21% من نسبة إنتاجها.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" الذي يذاع على قناة صدى البلد: "عمليات أباتشي الجارية بنسبة 21% هو رقم كبير بالتأكيد، وهي تعمل في مناطق عديدة في مصر، وتلك الشركة لها تاريخ قديم وتم تأسيسها عام 1954م، ولها باع طويل في عمليات البحث والاستكشاف، وهي شريك أساسي لمصر، ومعدل إنتاجها أعتقد أنه بلغ نصف مليون برميل في اليوم، وهي شركة واحدة، ونفس الكمية في الولايات المتحدة".

وقال: "حجم استثماراتها في مصر حوالي 10 مليارات دولار في العام الواحد، وهو يعد أكبر رقم للاستثمار في مصر، في الآونة الأخيرة، استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في مصر هو ما أدى إلى ذلك، وبيئة الاستثمار في مصر، تسهل عمل الشركات والمستثمرين، ولدينا 3 مناطق عليها تركيز كبير، وهناك مناطق مازالت لم تطرح في منطقة حوض البحر المتوسط، وهناك مناطق يتم إعادة اكتشافها في الصحراء الغربية، ومناطق أخرى لم يعمل بها أحد في البحر الأحمر، وكل تلك المناطق فرص كبيرة للاستثمار من قبل كبرى الشركات حول العالم".