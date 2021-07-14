شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يفتتح الورش الإنتاجية لهيئة النظافة بعد تطويرها.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الورش الإنتاجية لهيئة نظافة القاهرة بعد تطويرها بقيمة 9 ملايين جنيه، وذلك فى إطار جهود الدولة لرفع كفاءة العمل بهيئة نظافة وتجميل القاهرة لمساعدتها على القيام بواجباتها فى خدمة المواطنين.

وتمد ورش الهيئة، كافة قطاعات الهيئة باحتياجاتها من أعمال الحديد والخشب والملابس وغيرها.

ورافق المحافظ، اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن هيئة النظافة تعمل دورا أساسى فى اعمال التطوير بشوارع المحافظة، وتم تطوير جميع الورش والمعدات الخاصة بأقسام الورش الانتاجية، مما يوفر الكثير فى الاعتماد الذاتى على انتاج اعمدة الإنارة والأسوار وصناديق القمامة وغيرها.

وأضاف محافظ القاهرة خلال افتتاح الورش الإنتاجية لهيئة نظافة القاهرة، أنه فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالاعتماد على الموارد الذاتية، تم تطوير الورش الإنتاجية لهيئة نظافة القاهرة، لتوفير أموال الدولة فى إنتاج كل ما تحتاجه الهيئة من معدات وأدوات بسواعد أبنائها.

وأشار محافظ القاهرة إلى انه بالتزامن مع اعمال التطوير والتوسعات التى تشهده القاهرة لابد من تطوير الهيئة لمواكبة التطورات الموجودة فى الشارع.