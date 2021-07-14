شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء منظمة "شنغهاى" يوقعون على قرار منح مصر والسعودية صفة "شريك فى الحوار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع أعضاء مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء فى منظمة شنغهاى للتعاون فى دوشنبيه، اليوم الأربعاء، على قرار منح السعودية ومصر صفة شريك فى الحوار، حسبما أعلن وزير الخارجية الطاجيكى سراج الدين مهر الدين.

وأوضح مهر الدين - فى تصريح صحفى عقب اجتماع المجلس - حسبما ذكر موقع آسيا بلس الإخبارى الطاجيكى - أن "أعضاء المجلس تبادلوا وجهات النظر حول زيادة تعداد شركاء منظمة شنغهاى للتعاون فى الحوار، وتم التوقيع على قرار المجلس الوزارى حول منح هذه الصفة للسعودية ومصر لعرضهما على مجلس قمة الرؤساء للمصادقة".

ومن المقرر أن يتم المصادقة على هذا القرار خلال القمة المقبلة لرؤساء دول منظمة شنغهاى للتعاون المقرر عقدها فى سبتمبر المقبل فى العاصمة الطاجيكية دوشنبه.

واستضافت عاصمة جمهورية طاجيكستان، مدينة دوشنبه، خلال الفترة من 13-14 يوليو الحالي، اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء فى منظمة شنغهاى للتعاون برئاسة، سراج الدين مهر الدين وزير خارجية جمهورية طاجيكستان وبمشاركة وزراء خارجية روسيا والصين وكازاخستان وأوزبكستان وباكستان والهند ونائب وزير خارجية قرغيزستان.

ويأتى انعقاد اجتماع المجلس الوزارى لمنظمة شنغهاى للتعاون تمهيداً لقمة قادة الدول الأعضاء فى المنظمة، والتى ستعقد خلال الفترة 16-17 سبتمبر المقبل بمدينة دوشنبه، وعلى هامشها سيتم الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس منظمة شنغهاى للتعاون.