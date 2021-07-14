شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة العامة للجيش الليبي تدعو لإخراج القوات النظامية الأجنبية والمرتزقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، مساء الأربعاء، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إلى الالتزام بنصوص خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021 م كنص أنتج هذه السلطة المؤقتة بما في ذلك إخراج كل القوات النظامية الأجنبية والمرتزقة دون استثناء وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وشددت القيادة العامة في بيان لها على ضرورة تنفيذ هذه السلطة لما اتفق عليه في مؤتمر برلين الأول والثاني بشأن إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة قبل موعد الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل وليس بعدها، مع ضرورة وجود رؤية وطنية جادة لكيفية حل المليشيات والمجموعات الخارجة عن القانون وجمع سلاحها وإعادة دمجها عن طريق المؤسسات الرسمية في الدولة.

وأعربت قيادة الجيش الليبي عن رفضها لأي طرح انتقائي من أي طرف محلي أو أجنبي يستثني أي قوة أجنبية أو مرتزقة من الخروج من ليبيا بدعوى وجود اتفاقيات أبرمتها السلطة السابقة منقوصة الشرعية والمشروعية ولم تعرض اساساً على مجلس النواب الليبي الشرعي ومقره طبرق للمصادقة عليه.

وشددت قيادة الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على تمسكها بعمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ودعم خطواتها المهنية ورفض أي تصرف يؤثر على عمل واختصاص هذه اللجنة كونه يمس في النهاية بالهدف الأهم وهو إخراج كل القوات النظامية الأجنبية والمرتزقة وغيرها من الخطوات الهامة التي تعمل هذه اللجنة بخطوات ثابتة لتنفيذها وفقا لقرارات مجلس الأمن وفي هذا الصدد نشكر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على جهودها الداعمة لهذه اللجنة.