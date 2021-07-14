شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مواعيد وشروط القبول بكلية الشرطة 2021 ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الداخلية تقرير مصور يقدم شرحًا وافيا لكل شروط ومواعيد التقديم لكلية الشرطة لهذا العام، وذلك بعد أن وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة.

وأعلن اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، فى مؤتمر صحفى، موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قُبول دُفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية، وخريجي الحقوق وعددًا من الكليات الأخرى.

وأكد اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، أن مواعيد تقديم طلبات الالتحاق بالنسبة لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام السابق 2020 تبدأ اعتبارا من 20 يوليو الجاري حتى 12 أغسطس، من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، وتكون بالنسبة للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام الحالى 2021 اعتبارا من 12 أغسطس القادم حتى 6 سبتمبر وذلك بمجموعة 65٪؜ وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.