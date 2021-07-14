شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. 4 أيام إجازة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو للقطاع الخاص بأجر كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي تطوير التعاون مع شركة أباتشى الأمريكية المتخصصة باستكشاف البترول، وإعلان وزارة القوى العاملة أن إجازة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو للقطاع الخاص 4 أيام بأجر كامل، وإعلان الأسعار الجديدة للسجائر المحلية، وكيفية الحصول على شقة من خلال مبادرة التمويل العقارى الجديدة.

وفيما يلي موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

الرئيس السيسى يبحث تطوير التعاون مع أباتشى الأمريكية المتخصصة باستكشاف البترول

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جون كريستمان رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من كبار المسئولين بالشركة.

القوى العاملة: 4 أيام إجازة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو للقطاع الخاص بأجر كامل

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر من الإثنين 19 يوليو حتى الخميس 22 يوليو الجارى، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو.

الرئيس السيسى مستقبلا رئيس مجلس الأمة الكويتى: أمن الخليج مرتبط بأمن مصر القومى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والسفير محمد الذويخ سفير دولة الكويت بالقاهرة.

الرئيس السيسى يؤكد لـ"سعد الحريرى"دعم مصر للمسار السياسى لاستعادة استقرار لبنان والتعامل مع التحديات الراهنة وجهود تشكيل الحكومة.. المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية يشيد بجهود مصر الصادقة لحشد الدعم الدولى لبلاده

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم سعد الحريري، المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

إزاى تحصل على شقة من خلال مبادرة التمويل العقارى الجديدة بفائدة 3%

بعد إقراراها بشكل رسمى، من قبل البنك المركزى، بدأت فروع البنوك تستعد لاستقبل الراغبين في الحصول على وحدات سكنية من خلال المبادرة الجديدة، وفى هذا التقرير نستعرض كيفية الحصول على شقة أو عقار من خلال مبادرة الرئيس للتمويل العقارى بفائدة متناقصة 3%.

البنك المركزى: إجازة البنوك فى عيد الأضحى من الإثنين للخميس

قرر البنك المركزى المصرى تعطيل العمل بالبنوك بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري ١٤٤٢ اعتبارا من يوم الإثنين الموافق ١٩ يوليو ٢٠٢١ وتنتهى يوم الخميس الموافق ٢٢ يوليو ٢٠٢١، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢١.

الحكومة تعلن بدء المرحلة الأولى من مبادرة تصنيع مشتقات البلازما

قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم، عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وجهود توفير اللقاحات المضادة لهذا الفيروس، وكذا موقف تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية.

وزير الداخلية يوافق على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة.. بدء التقديم لحاملى الثانوية العامة هذا العام 12 أغسطس وللعام السابق 20 يوليو.. 65%؜ مجموع القبول.. وتخصصات جامعية للقبول بالضباط المتخصصين

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة، حيث أعلن اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، فى مؤتمر صحفى، اليوم موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قُبول دُفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية.

تباين الآراء حول امتحان الرياضة البحتة.. طلاب: صعب والوقت قليل.. وآخرين: سهل وعوض صعوبة امتحان الألمانى.. "التعليم" تضبط 9 حالات غش وتقرر إحالة مسؤولين عن العصا الإلكترونية باللجان للتحقيق.. وتستبعد 3 ملاحظين

أدى 100 ألف و435 طالبا/طالبة (بالشعبة العلمية "رياضيات") امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر، وهندسة فراغية) من إجمالى 100 ألف و749 طالبا وطالبة، وذلك في اليوم الخامس من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية، كما أدى طلبة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى) بإجمالى 255 طالبا/طالبة.

تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب بقضية تمويل التنقيب عن الآثار 15 يوما

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس رجل الأعمال حسن راتب، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بتمويل علاء حسانين فى عمليات التنقيب عن الآثار.

أسعار السجائر الجديدة.. كليوباترا بلاك بـ24 جنيها

أعلنت الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، موافقة مجلس إدارة الشركة، أمس الثلاثاء، على لائحة الأسعار الجديدة الخاصة بسعر البيع للمستهلك من أصناف الشركة الرئيسية، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 14 يوليو الجارى، وفقًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018.

النقض تؤيد قرار إدراج نجل نبيل شعث والعليمى و11 آخرين بقوائم الإرهابيين

قضت محكمة النقض، برفض طعن 13 متهما بينهم زياد العليمي ورامي شعث، على قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين، لمدة خمس سنوات في القضية المعروفة بـ"خلية الأمل" وقضت بتأييد القرار.

الطفلة الأصغر حجما فى مصر.. جودى 11 سنة ووزنها 5 كيلو وطولها 60 سم.. صور

حالة نادرة فريدة من نوعها، صنفها البعض باعتبارها الطفلة الأصغر حجما فى مصر، جودى عمرو ابنة محافظة الفيوم، تبلغ من العمر 11 عاما ووزنها 5 كيلو وطولها 60 سم فقط.

محكمة الأسرة تثبت نسب طفلى هالة صدقى وتقضى بحبس زوجها

قضت محكمة أسرة قصر النيل، اليوم الأربعاء، برفض دعوى زوج الفنانة هالة صدقى التي يطالب فيها بإنكار نسب طفليه منها، وحبس الزوج لمدة شهر لامتناعه عن دفع متجمد نفقة لطفليه.

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 37 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.