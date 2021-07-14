برلمانيون يتهمون محافظ أسيوط باستنزاف 25 مليون جنيه في رصف الشوارع.. والأخير: أتفق مع النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن قيام محافظ أسيوط باستنزاف ميزانية المحافظة في رصف الطريق الدائري التابع للهيئة العامة للطرق والكباري بمبلغ 25 مليون جنيه، مخصصة لرصف الشوارع الداخلية بالمحافظة، وذلك رغم وجود شوارع كثيرة بالمحافظة تحتاج إلى رصف.

ووجه دسوقي انتقادات إلى محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، بسبب مشكلات الطرق المرصوفة.

وقال المحافظ، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية الذي يناقش عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب المحافظة، إن بعض الشوارع القديمة أفضل من المرصوفة حديثًا.

وانتقد دسوقي عدم عرض المحافظ خريطة وخطة الشوارع قبل الرصف، قائلًا "النواب أدرى بأولويات الشوارع التي تحتاج إلى الرصف في المدن والمراكز".

وطالب النائب بتشكيل لجنة فنية لمراجعة الطرق المرصوفة وفحصها وبيان مطابقتها للمواصفات، وعدم إسناد عملية الرصف لجهة واحدة، قائلًا "رصف الطريق السريع له مواصفات وداخل المدن له مواصفات وسعر تقديري متعارف عليه".

وقال محافظ أسيوط: "اتفق مع النواب في كثير مما قالوا، والمحافظة كلها تحتاج إلى رصف".

وأشار المحافظ إلى أن عقب توليه المنصب عقد اجتماعات ووضع مع المسؤولين التنفيذيين خطة لرصف الشوراع؛ لتليق بمحافظة أسيوط، وقال "خصصنا مبلغًا ضخمًا لرصف المحافظة"، كما لفت إلى توزيع كتب دورية على المسؤولين في الأحياء والمدن، قائلًا: "لأقول للبهوات في الأجهزة التنفيذية في المحافظة كيف نرصف طريقًا".

ولفت سعد إلى تشكيل لجنة فنية وعقد عدة جلسات والعمل على توفير الخدمة والجودة، قائلًا: "قلنا لا بد أن نعمل أحسن حاجة للجودة؛ لأننا هنتحاسب حسابًا عسيرًا أمام الله وأمام القيادة السياسية التي كلفتنا بهذا التكليف".

وأوضح سعد تلقيه خطابًا من وزارة التنمية المحلية، وهو معمم على كل المحافظات، يفيد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية وهيئة الطرق والكباري، لتكون الجهة المسؤولة عن الرصف في المحافظات، موضحًا استعانة الهيئة بشركات تتولى الرصف.

وقال محافظ أسيوط: "تم عقد بروتوكول وتخصيص مبلغ للرصف قيمته ٣٠٠ مليون جنيه"، لافتًا إلى نزوله ومتابعته المستمرة أعمال الرصف"، موضحًا ملاحظاته بعدم مطابقة بعض الشوارع للمواصفات وإبلاغ هيئة الطرق والكباري.

وتابع المحافظ: "كلمت الفريق كامل الوزير، أرسل إليَّ رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، واتكلمنا في الفنيات، ولم تعجبني شوراع في حي شرق وحي غرب؛ لكن في بقية المدن رصف على مستوى عالٍ من الجودة".

وأضاف سعد: "تم سحب الشركة بالكامل وبدؤوا ينزلوا شركات أخرى، أقسم بالله ولا مليم اتصرف لسه على الشوارع التي بها ملاحظات، ولا مليم اتصرف وسحبوا الشركة ومش هيتصرف ولا مليم، ورئيسا الحي والمدينة مسؤولان عن الاستلام ولجان فنية من كلية الهندسة".

وأوضحت مدير مديرية الطرق والكباري بمحافظة أسيوط، فيفي سليمان، أن المديرية تشارك في الإشراف والاستلام، وتسجل ملاحظات ظاهرية وملاحظات أخرى تظهر وقت الاستلام.

ونوهت سليمان بأن أكثر المشكلات مسجلة بشوارع حي شرق وبعض شوارع حي غرب، لافتةً إلى أن الهيئة العامة للطرق والكباري تكلف خمس شركات بالعمل في الرصف، وأوقفت التعامل مع شركة واحدة بعد الشكاوى التي تكررت بشأن الطرق المرصوفة.