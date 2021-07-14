"قتيل مُكبل وسط القمامة"..تفاصيل العثور على شاب مجهول الهوية في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

يكثف ضباط مباحث القاهرة جهودهم؛ لكشف ملابسات العثور على جثة شاب داخل صندوق قمامة بمنطقة السلام.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من أهالي منطقة الأربعين بدائرة الأربعين، بالعثور جثة شاب بصندوق قمامة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة.

وبالفحص عُثر على جثة شاب مُكبل الأيدي والأرجل داخل صندوق القمامة.

وتُكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف هوية الشاب وتفاصيل وملابسات الحادث، من خلال تفريغ كاميرات المراقبة.

وكان أهالي منطقة الأربعين بمدينة السلام بمحافظة القاهرة عثروا على جثة شاب مكبل الأيدي والأرجل داخل صندوق قمامة.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.