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رئيس النيابة الإدرية يهنئ رئيس قضايا الدولة بمناسبة توليه منصبه الجديد

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القاهرة - سامية سيد - قدم المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، التهنئة للمستشار حسين مصطفى، رئيس هيئة قضايا الدولة، وذلك خلال الزيارة التى قام بها إلى هيئة قضايا الدولة، وذلك عقب قرار رئيس الجمهورية بتعينه وتكليفه تولى مسئولية الهيئة.

شهدت الزيارة التى قام المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، مرافقة كلا من المستشار أحمد مرسى مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار ساهر أنور، والمستشار محمود إبراهيم، وذلك لتقديم التهانى للمستشار حسين مصطفى، بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتوليه رئاسة هيئة قضايا الدولة كما حضر اللقاء كلا من المستشار وحيد عوض، رئيس المكتب الفنى، والمستشار رأفت شريف الأمين العام، والمستشار يسرى مدنى، الأمين العام المساعد.

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رئيس النيابة الإدرية يهنئ رئيس قضايا الدولة بمناسبة توليه منصبه الجديد

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رئيس النيابة الإدرية يهنئ رئيس قضايا الدولة بمناسبة توليه منصبه الجديد

 

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رئيس النيابة الإدرية يهنئ رئيس قضايا الدولة بمناسبة توليه منصبه الجديد
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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