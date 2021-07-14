شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يوجه بمتابعة مواقف السيارات لمنع محاولات استغلال المواطنين من السائقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية؛ لمتابعة عدد من الملفات المهمة.

وفى مستهل الاجتماع، هنأ رئيس الوزراء المحافظين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبات على مصر والشعب المصرى بالخير والرخاء.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، ضرورة متابعة توافر الوقود بأنواعه والغاز بكميات مناسبة على مستوى الجمهورية، وخاصة فى المحافظات الساحلية والأماكن التى يرتادها المواطنون بشكل مكثف فى الإجازات والعطلات، وكذا الاهتمام بالشواطئ فى هذه المحافظات الساحلية، إلى جانب متابعة ومراقبة وتيسير حركة النقل بالقطارات ووسائل النقل العام ومترو الأنفاق، كما وجه رئيس الوزراء المحافظين بمتابعة مواقف السيارات الأجرة والسرفيس لمنع أى محاولات لاستغلال المواطنين من السائقين، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا، وخاصة فى المتنزهات العامة ووسائل المواصلات، والتصدى بكل حسم لأية مخالفات فى هذا الشأن.

وتطرق رئيس الوزراء لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، مشددا فى هذا السياق على ضرورة الالتزام بنفس القواعد المتبعة حاليا؛ بحيث تقام هذه الشعائر فى المساجد المصرح لها حالياً بإقامة صلاة الجمعة، مع الالتزام بذات الضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة لأداء الصلاة.

كما أكد الدكتور مدبولى على مراعاة الالتزام بالتوقيتات الواردة بقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا وقرارى وزيرى السياحة والآثار والتنمية المحلية فيما يخص فتح وإغلاق المحال التجارية، والمنشآت، والمطاعم السياحية، والمقاهي، وغيرها، مع التأكيد على حظر تقديم النرجيلة، والالتزام بنسب التواجد أو الإشغال المقررة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة لكافة المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى تستهدف تطوير الريف المصري، مؤكداً أنه سيكون هناك زيارات ميدانية مستمرة لمختلف القرى والمراكز التى تشهد تنفيذ مشروعات المبادرة فى مرحلتها الأولى، لمتابعة الموقف التنفيذى على أرض الواقع أولاً بأول، والتعامل الفورى مع أية معوقات قد تواجه تنفيذ تلك المشروعات، لافتاً إلى الاهتمام الكبير الذى يحظى به هذا المشروع القومى من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما له من دور كبير فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى، ضرورة تيسير إجراءات تنفيذ مختلف المشروعات بمبادرة " حياة كريمة"، سواء ما يخص التصاريح اللازمة للحفر بالمواقع، أو الحصول على الموافقات المطلوبة لبدء الأعمال والتراخيص وغيرها.

من جانبه، أشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكداً على أهمية التواصل المستمر بين المحافظين والمسئولين، وكذا المواطنين وطلاب الجامعات، وتنظيم الزيارات الميدانية للقرى التى يتم مشروعات التطوير بها، حتى يشهد الطلاب ما تنجزه أيادى المصريين فى هذا المشروع القومى الكبير.

بدورهم، استعرض المحافظون موقف توافر السلع الغذائية، وكافة المستلزمات الطبية والأدوية فى جميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، وكذا المنتجات البترولية، مؤكدين توافر مخزون كافٍ من هذه السلع والمنتجات والمستلزمات الطبية، وأنه لا توجد أية مشكلات فى هذا الصدد.