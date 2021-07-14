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هيئة الدواء تكشف أسباب وقف تداول 68 مكملا غذائيا

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القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية إنه تم وقف تداول مجموعة من المكملات الغذائية من الأسواق، واستعرضت هيئة الدواء في تقرير رسمي لها سبب وقف تداول هذه المكملات الغذائية، وقالت أن هذه المكملات تتراويح بين كونها غير مسجل و البعض منها مخالف اخطار التسجيل ومنها عبوات عددها مخال عن ما تم تسجيلة.


وجاءت أبرز هذه المكملات في فيتامين الزنك والخميرة بلس وفيتامين سي ولاكتوفيرين.

وكانت وزارة الصحة والسكان وجهت خطابا إلى جميع المديريات الصحية على مستوى محافظات الجمهورية بوقف تداول 68 مكملا غذائيا الأسبوع الماضي ، وأرسلت الوزارة هذا الخطاب إلى هيئة التأمين الصحي، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ومجلس إدارة المؤسسة العلاجية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وقطاع الطب العلاجي، ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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