دعوى قضائية أمام مجلس الدولة تطالب بحجب لعبة "فورتنايت" المجسدة لهدم الكعبة

شكرا لقرائتكم خبر عن دعوى قضائية أمام مجلس الدولة تطالب بحجب لعبة "فورتنايت" المجسدة لهدم الكعبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقبلت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بمجلس الدولة، دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن حجب تطبيق لعبة فورتنايت والتطبيقات المشابهة، استنادًا على ان هذه اللعبة بها تجسيد لهدم الكعبة الشريفة بهدف الحصول على امتيازات داخل اللعبة.
وحملت الدعوى رقم 59136 لسنة 75 قضائية شق عاجل ضد كل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفته، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات بصفته.
وأكدت الدعوى ، أنه ظهر في الآونة الأخيرة لعبة عبر تطبيق جوجل تسمى لعبة فورتنايت (Fortnite) هذه اللعبة بها تجسيد لهدم الكعبة الشريفة بهدف الحصول على امتيازات داخل اللعبة وهذا الأمر يؤثر بشكل مباشر على عقيدة أبنائنا سلبا ويشوش مفاهيمهم وهويتهم ويهون في أنفسهم من شأن مقدساتهم وكعبتهم التي هي قبلة صلاتهم ، ومطاف حجهم ومحل البركات والنفحات وأول بيت وضع للناس سيما وأن النشء والشباب هم أكثرية جمهور هذه اللعبة .