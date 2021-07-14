عام وتجريبي وخدمات.. تعليمات مهمة بشأن التقديم للصف الأول الثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

وجهت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة تعليمات مهمة، إلى إدارات التعليم الثانوي بالإدارات التعليمية للتقديم للصف الأول الثانوي.

وجاءت التعليمات، كالتالي:

حذف جميع الطلبات المسجلة إلكترونيًّا من قبل، باعتبار أن الموقع تجريبي ومبدئي، وعلى ذلك تم إلغاء وحذف كل المتقدمين من قبل.

يبدأ التقديم إلكترونيًّا لطلاب الصف الأول الثانوي ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق (١٤ /٧ /٢٠٢١) حتى (١٥ /٨ /٢٠٢١)، من خلال الرابط التالي:اضغط هنا

الطلاب الحاصلون على مجموع (٢٣٠ درجة) فأكثر يحق لهم التقدم بملفاتهم إلى المدارس التي يرغبون في الالتحاق بها على مستوى المديرية، بنسبة 20%.

يتم التسجيل الإلكتروني من خلال الإيميل الموحد الذي تم التسجيل به لاستمارة الشهادة الإعدادية، وعند نسيان الرقم يمكن الحصول عليه من المدرسة الإعدادية التابع لها الطالب، أو من خلال خاصية دعم على موقع الوزارة.

لا بد من تسجيل ثلاث رغبات (اختيارات) للمدارس التي يرغب الطالب في الالتحاق بها؛ لكي يتمكن من حفظ وتسجيل وطبع الملف الإلكتروني.

بعد أن يتم تسجيل الطالب إلكترونيًّا وطباعة استمارة الرغبات إلكترونيًّا يتقدم بها مع الملف الورقي إلى المدرسة حسب التوزيع الجغرافي للمدارس.

يتم قبول الملفات الورقية بالمدارس بعد أن يتقدم الطالب للتسجيل إلكترونيًّا، وبعد استيفاء باقي المستندات المطلوبة للتقديم؛ مثل أصول استمارة النجاح وشهادات الميلاد.. إلخ.

سيتم غلق الموقع الإلكتروني يوم (١٥ /٨ /٢٠٢١) ولن يسمح لأي طالب للتقدم بعد ذلك الموعد.

طلاب المدارس الرسمية للغات، ليس لهم تقديم إلكتروني؛ وبالتالي لن يقبل أي ملف ورقي لهم لحين صدور تعليمات أخرى تسمح لهم بالتحويل.

بالنسبة إلى طلاب فصول الخدمات المسائية سيتم تحديد مرحلة ثانية لهم بعد ١٥/ ٨/ ٢٠٢١.

انتظار التعليمات بخصوص طلاب الخدمات بعد تاريخ ١٥/ ٨/ ٢٠٢١.