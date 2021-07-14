لمناقشة الخطة الاستثمارية.. بدء انعقاد المجلس التنفيذي بمحافظة الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

انعقد اليوم الأربعاء، المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة برئاسة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لمناقشة استعدادات الأحياء والمراكز والمديريات الخدمية لاستقبال عيد الأضحى المبارك ومناقشة المشروعات المقرر تنفيذها خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد.

كما يناقش المجلس، الوقوف على الإنجازات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية للمواطنين ونسب الرد على شكاوي المواطنين والاستجابة لهم.

شهد الاجتماع حضور، إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ورؤساء وممثلي قطاعات المياه والصرف والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات.