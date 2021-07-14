القوى العاملة: تعيين 624 شابا وتحرير 147 محضر لمنشآت مخالفة بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا 624 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 2607 شاباً، وتوفير 850 فرصة عمل .

وقال الوزير، إن المديرية قدمت في مجال التدريب المهني، 12 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة، كما استخرجت 622 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة حرفة.

وقال وليد الإمام مدير المديرية - في تقريره الشهري للوزير- إنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر يونيو الماضى بالتفتيش على 514 منشأة، فضلا عن القيام بـ 10 حملات تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 147 محضراً سلامة وصحة مهنية و 6 حالات غلق إداري و31 ندوة توعية (اعرف - احمي نفسك)، فضلاً عن بحث 92 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

وفي مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 27 منحة مولود جديد بإجمالي 55 ألف جنيه، و6 منح زواج بـ 18 ألف جنيه، و3 منح وفاة أقارب من الدرجة الأولي بمبلغ 6 آلاف جنيه، بالاضافة إلى تقديم الرعاية الصحية علاج - عمليات جراحية صغرى) لـ 8 عمال من المسجلين بالإدارة بإجمالي 20 ألفاً و350 جنيها.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1042 منشأة دوري وحملات يعمل بها 2302 عاملاً، كما تلقت المديرية 84 شكوى عمالية، تم إحالة 10 شكاوى منها للقضاء، و 74 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، بالتفتيش على ومتابعة 220 منشأة.