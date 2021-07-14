شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بوروندى يزور "العربية للتصنيع" ويبحث تدريب وتأهيل كوادر لبلاده بالهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وشيخ "راشد ملاشي نيراغيرا" سفير دولة بوروندى بالقاهرة، سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في النواحي الاقتصادية والتجارية بين البلدين، فضلا عن تبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية.

تأتي هذه المباحثات في إطار حرص مصر على دعم العلاقات مع أشقائها بدول حوض النيل، انطلاقًا من دورها التاريخي الرائد لتحقيق التنمية المستدامة بدول القارة الأفريقية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز ودفع علاقات التعاون بين مصر وبوروندي، ودراسة فرص الشراكة الاستثمارية والتجارية الممكنة في مجالات متعددة، كما تم بحث تعزيز آليات التعاون في مجالات الصناعة المختلفة والاستفادة من خبرات العربية للتصنيع في مجالات الصناعة المختلفة، ومنها الصناعات الدفاعية والمدنية والبنية التحتية وتكنولوجيات المياه والمستلزمات الطبية والطاقة الجديدة والاتصالات والإلكترونيات وعمليات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وكاميرات المراقبة والسيارات صديقة البيئة باستخدام الغاز الطبيعي وغيرها من مجالات الصناعة المختلفة.

في هذا الصدد، أكد "التراس" أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتعزيز التعاون المشترك مع الأشقاء بدول حوض النيل وجميع دول القارة الأفريقية في مختلف مجالات التصنيع، مشيرًا إلى أن هناك لجان مشتركة لوضع أسس التعاون بين البلدين وتطوير التعاون الإقتصادى والتجاري، بمشاركة العديد من الخبراء المصريين والبورونديين.

وأشار "التراس" أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها التصنيعية والتكنولوجية للمشاركة في مشروعات التنمية المختلفة التي تشهدها دولة بوروندي الشقيقة، مشيرا إلي بحث تدريب وتأهيل الكوادر البشرية بدولة بوروندي من خلال أكاديمية التدريب بالهيئة، حيث يعقد دورات تدريبية متخصصة في كافة مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الإتصالات وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة .

من جانبه، أوضح راشد ملاشي نيراغيرا، أن العلاقات بين البلدين مثمرة وفى تقدم مستمر، مثمنا جهود مصر لدعم العلاقات الإقتصادية والتعاون الصناعي والتجاري مع دول حوض النيل والقارة الأفريقية، لافتا إلى أهمية تعزيز الشراكة المصرية مع بوروندي ومواصلة نقل الخبرات وبناء القدرات البوروندية من خلال الدورات والمنح التي تقدمها مصر وتسهم في بناء الكوادر البوروندية، في ضوء ما تتمتع به مصر من خبرة كبيرة ، وحرصها على نقل تلك الخبرة لأشقائها في دول حوض النيل. فضلاً عن دور الشركات المصرية في المساهمة في تنمية بوروندى.

وخلال تفقده معرض منتجات العربية للتصنيع، أشاد " نيراغيرا " بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة العربية للتصنيع وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية، معربًا عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع العربية للتصنيع فى كافة مجالات الصناعة المختلفة.

كما أكد " راشد ملاشي نيراغيرا " خلال تفقده أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية تدريب الكوادر البشرية بدولة بوروندي من خلال أكاديمية الهيئة والتي تتمتع بأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة وآليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب علي الماكينات المبرمجة وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وفي سياق متصل، أوضح السفير البوروندي بالقاهرة أن الرؤية الاستثمارية مع بوروندي متجهة فقط ناحية «الزراعة»، ولكن هذه رؤية غير مكتملة، حيث إن بوروندي بلد ذات موارد طبيعية متنوعة وغنية وجاهزة لكافة أنواع الإستثماروالإعفاءات الضريبية وسهولة إنشاء الشركات الجديدة والمشروعات الاقتصادية في مجالات متنوعة ، وترغب بوروندي في الاستفادة من الخبرات المصرية في هذه القطاعات، ومن مؤكدا أهمية تكثيف التعاون الإقتصادى والتجاري المشترك بين مصر وبوروندي.

كما أشار الي عزم بلاده المضى قدما فى تقوية أواصر الحوار والاتصال بين دول الحوض بصفة خاصة وبقية الدول الأفريقية بصفة عامة، مؤكدا أن نهر النيل يعد مصدرا للتعاون والتنمية، كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل.