شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تطلق المرحلة الأولى من مشروع التبرع بالبلازما.. وتشارك كأول متبرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الدكتورة هالة زايد، المشروع القومي للتبرع بالبلازما لتصنيع أدوية مشتقات الدم من مركز الدكتور إيهاب سراج الدين، للتبرع بالبلازما ونقل الدم بالعجوزة، حيث تبرعت بالبلازما كأول متبرع لحث المواطنين على التبرع لتوفير أدوية مشتقات الدم.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، فإنه سيتم البدء بالمرحلة الأولى من المبادرة، وهي المشروع القومي للتبرع بالبلازما، حيث سيتم بدء التجميع للبلازما من خلال 6 مراكز تجميع بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، والغربية، والمنيا، بإجمالي حوالي 90 كرسي بقدرة تجميعية تصل إلى 150 ألف - 200 ألف لتر.

ويستهدف المشروع تأمين احتياجات الدولة من مشتقات البلازما، وبصفة خاصة (ألبومين- فاكتور8، إيميونوجلوبيلين)، كما أنّ محور تجميع البلازما يشمل تجهيز المراكز هندسيا، وإمداد المراكز بالأجهزة والمعدات، وإعداد غرف التجميد، إضافة إلى نظام الميكنة والتوظيف والتدريب على الجودة والاعتماد. وفيما يخص الأجهزة والمعدات، فإنّها تنقسم إلى كراسى تبرع، وأجهزة فصل البلازما، و"فريزرات"، وأجهزة لحام، بالاضافة إلى إعداد المواصفات الفنية للأجهزة والمستهلكات وأجهزة التحاليل.



أجهزة بلازما الدم



إحدي الأجهزة داخل المركز



الأجهزة داخل المركز



التسجيل



التعقيم في المركز



العلاج جواك



المركز من الداخل



تجهيز المركز



تشغيل جهاز التبرع بالدم



تنظيم المركز



كراسي التبرع بالدم



كراسي التبرع ببلازما الدم



كراسي بلازما الدم



كيفية تشغيل الجهاز



كيفية تشغيل الجهاز



لافتات التبرع بالدم



لافتات التبرع ببلازما الدم



مركز التبرع بالدم



مركز التبرع ببلازما الدم



مركز الدكتور إيهاب سراج من الداخل



مركز الدكتور إيهاب سراج



مركز إيهاب سراج