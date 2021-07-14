شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الكليات المطلوبة للالتحاق بالمتخصصين فى أكاديمية الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، عن التخصصات المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة، وهي: الطب البشري للحاصلين على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، والحاصلين على العلوم الطبية المساعدة، وعلاج طبيعي، وطب أسنان، وصيدلة، وطب بيطري، وتمريض، وهندسة، والحاسبات، والحقوق، والتربية الرياضية، واقتصاد وعلوم سياسية، وفنون تطبيقية، وفنون جميلة، وتربية موسيقية، وسياحة وفنادق، وعلوم، وآداب، وخدمة اجتماعية، وزراعة، وإعلام، وتجارة، وألسن.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرح علمى أمنى شامخ حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.