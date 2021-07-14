شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوجه بتذليل أية عقبات تواجه أباتشى الأمريكية لاستكشاف البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جون كريستمان٠ رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من كبار المسئولين بالشركة.

ووجه الرئيس السيسى، بمواصلة التنسيق والتعاون مع الشركة الأمريكية، وتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالها، بهدف الاستمرار في تعزيز جهود أبحاث واكتشافات وإنتاج البترول في مصر، ومؤكداً في هذا الخصوص استراتيجية علاقات التعاون والشراكة المتميزة بين مصر وكافة الشركات الأمريكية في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين.