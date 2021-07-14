شكرا لقرائتكم خبر عن "شكرى" يؤكد دعم مصر للبنان ويدعو لضرورة تغليب الأطراف اللبنانية للمصلحة العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية، سامح شكرى، في قصر التحرير، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريرى، مؤكدا دعم مصر للبنان الشقيق للخروج من الوضع الحالي، وضرورة تغليب كافة الأطراف اللبنانية للمصلحة العُليا للبنان بمنأى عن أي مصالح ضيقة.



وزير الخارجية سامح شكرى فى استقبال الحريرى

ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، صورا عبر "تويتر" تبرز استقبال وزير الخارجية سامح شكرى لرئيس وزراء لبنان المكلف سعد الحريرى في قصر التحرير وسط القاهرة.