شكرا لقرائتكم خبر عن الدخول بالكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء اختبارات كلية الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشترط على الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة، الدخول لأكاديمية الشرطة بالكمامة والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعى مع توفير المطهرات.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرح علمى أمنى شامخ حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.