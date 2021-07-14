ارتكبوا 13 واقعة.. سقوط عصابة سرقة السيارات في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات، وتمكنت من إعادة المسروقات.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، أفادت قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك".

عقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهمين تم ضبطهم، بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 13 واقعة سرقة بدوائر أقسام شرطة (سيدي جابر – أول الرمل – أول وثان المنتزة – العطارين) وأرشدوا عن المسروقات.