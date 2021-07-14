الداخلية تقدم 10 خدمات للإجابة عن استفسارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قال اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، بأن الوزارة تقدم تفسيرات للمُتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة 2021.

وأشار رئيس أكاديمية الشرطة، إنها تتضمن 1- إعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المُتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، وذلك تيسيراً على الطلبة وأولياء أمورهم في مُتابعة نتائج أبنائهم دون تحميلهُم مشقة السفر للقاهرة للوقوف على هذه النتائج من مقر أكاديمية الشُرطة .

2 - طباعة كُتيب يحتوى على جميع الخُطوات اللازمة للتقدم للالتحاق بكلية الشرطة وقسم الضُباط المُتخصصين يحتوي على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتقديم، ويتم تسليمه مع ملف التقديم.

3 - طباعة كتيب يحتوى على معلومات عن مصر وأهم المعلومات العامة الضرورية لطالب كلية الشرطة.

4 - إعــداد منفــذ لاستخراج صُحــف الحالــة الجنائيـــة.

5 - إعــداد منفــذ لبيــع الطوابـع والدمغـة وكـذا نسـخ الأوراق.

6 - إعــداد منفــذ للتصوير الفوتوغرافي الفوري.

7- إعداد منفذ للأحوال المدنية لاستخراج الوثائق اللازمة للطلبة المتقدمين للالتحاق.

8 - تشكيل لجنتين للاستعلامات على بوابتي الأكاديمية (الرئيسية – رقم 5) للرد على استفسارات المترددين.

9 - إعــداد مركز لخدمة الطلبة الجدد داخل لجان تلقي الطلبات (للتيسير على الطلاب والرد على استفساراتهم).

10- توفير خطي تليفون مُباشرين لتلقى أي استفسارات من الطلبة وأسرهم عن شُروط أو إجراءات أو أوراق الالتحاق.