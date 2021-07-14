شرطة البيئة: ضبط 220 طن أسمدة ومخصبات زراعية بدون ترخيص بالمنوف

أسفرت جهود الحملات، في مجال حماية الثروة الزراعية، عن ضبط (2 شركة ومؤسسة "بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت (220,6 طن أسمدة ومخصبات زراعية-5381 عبوة مبيدات زراعية) بدون ترخيص وغير مسجلة بوزارة الزراعة بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، بنطاق مديرية أمن المنوفية.

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة؛ لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

محمد يوسف

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