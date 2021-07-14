الداخلية تعلن عن التخصصات المطلوبة للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشف اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، التخصصات المطلوبة للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين2021 .

وأوضح إبراهيم خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الأربعاء، بان التخصصات كلية الطب البشري المؤهل دكتوراه وماجستير بكافة التخصصات، والعلوم الطبية المساعدة، وعلاج طبيعي، وطب أسنان، وصيدلية، والهندسة، والحاسبات ونظم المعلومات، وتمريض، وطب بيطري، والحقوق، والتربية الرياضية، واقتصاد وعلوم سياسية، وفنون تطبيقية، وفنون جميلة، وآداب، وعلوم، وتجارة، والعام، وألسن .

وقال اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، بأن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وافق على قُبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة 2021 في قسم الضباط المتخصصين.

وأوضح إبراهيم، بأن الحاصلون على المؤهلات الجامعية في التخصصات التي تُمثل إحتياجاً أساسياً لقطاعات وزارة الداخلية (ذكور وإناث) وذلك في إطار الضوابط الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشُرطة وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية للأكاديمية وتعديلاته.

ويكون مواعيد الالتحاق بالنسبة الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق ذكور واناث _ بكالوريوس التربية الرياضية أناث العام السابق 2020.

وتبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021، واليوم الخميس 19 أغسطس 2021 ولمدة 20 يومًا من خلال مكتب تنسيق كلية الشرطة .

وأوضح مساعد وزير الداخلية اللواء أحمد إبراهيم بالنسبة للحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق البكالوريوس التربية الرياضية العام الحالي 2021 يكون التقديم اعتبارا من يوم السبت 21 أغسطس حتى يوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر، ولمدة28 يوميا من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة.