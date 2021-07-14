ضبط طبنجة و50 طلقة وأقراص مخدرة مع راكبين بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، تهريب طبنجة وأقراص ترامادول مخدر وحشيش وزيت ماريجوانا، مع راكبين قادمين من فرنسا وأمريكا، أخفاها بين طيات ملابسهما في حقائبهما لتضليل رجال الجمارك، والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

اشتبه صابر عبدالحميد نائب مدير إدارة الجمارك في راكب، أثناء إنهاء اجراءات وصول الطائرة المصرية القادمة من باريس، وقام كل من توني فكري وخالد محمد مأمورا الجمارك بفحص الحقائب على جهاز الكشف بالأشعة، وتأكد وجود جسم يشبه الطبنجة، وقام هاني محمود مأمور الجمرك تحت إشراف أميرة طلبة رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكب، وتم العثور على طبنجة و50 طلقة، و١٥شريط ترامادول بإجمالي ٢٢٥ قرصا وقطعتين من الحشيش.

في المحاولة الثانية، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من واشنطن، اشتبه أحمد سيد مأمور الجمرك في راكب أمريكي، وبفحص حقائبه على الجهاز بمعرفة أحمد عبد العليم مأمور الجمارك، عثر عماد صلاح مأمور الجمرك على 137 جراما من الحلوى تحتوى على مواد مخدرة، و21 قرص اكستازى المخدر، و13 زجاجة بها زيت المرجوانا.

أمر عبدالعال نعمان مدير إدارة الجمارك باتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكبين، وتحرير محضر ضبط لكل منهما، وإحالتهما إلى الجهات المختصة، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.