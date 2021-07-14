الجبر والهندسة الفراغية.. تباين آراء طلاب بالثانوية العامة حول صعوبة الامتحان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة، شعبة علمي رياضة، حول مستوى امتحان الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية).

وقال الطالب محمد حسن، إن وقت الامتحان غير كافٍ ولا يتناسب مع عدد الأسئلة، مضيفًا: "أنا (باكروت) السؤال علشان ألحق أخلص".

وأضاف الطالب "س. ع" أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، رغم أنه كان يضم سؤالَين أو 3 أسئلة صعبة، مضيفًا: "أغلب الامتحان كان أسئلة عادية، وكنت باسيب السؤال الصعب لحد آخر الامتحان".

وتابع الطالب "ا. م" بأن "الامتحان كان سهلًا، بس الوقت قصير جدًّا، لم يسعفنى على الإجابة عن كل الأسلئة".

وأدى طلاب الثانوية العامة (علمي رياضة) اليوم، الأربعاء، امتحان الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) بإجمالي عدد 100 ألف و435 طالبًا. وبدأ الامتحان في الـ10 صباحًا حتى الـ12 ظهرًا، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام ورقيًا "بابل شيت" وبنظام الأسئلة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ، وجميع الأسئلة "اختيار من متعدد"، كما تعقد الامتحانات داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات داخل المدارس.

وتتيح الوزارة لطلاب الثانوية العامة إدخال الكتب المدرسية أيًا كانت مساحة ملاحظاتهم بخط فيها يدهم "ومنعت الأوراق أو الملازم فقط. وأكدت الوزارة إنه سيتم التصحيح إلكترونيا، ومن المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة، بعد مرور 10 أيام على إجراء الامتحان الأخير للثانوية العامة، والذي سينتهي 2 أغسطس المقبل.

ويؤدي طلبة الثانوية العامة (المكفوفون) امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى) بإجمالى 255 طالبا وطالبة.