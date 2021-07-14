شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الاربعاء وجاءت كالتالى
- الطماطم بسعر 3.5 جنيها للكيلوجرام.
- البطاطس 7 جنيهات.
- البصل الأبيض 5 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات
- الكوسة بـ 8 جنيهات.
- الجزر بـ 7.5 جنيه.
- الخيار بـ 10 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات
- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه.
الباذنجان العروس 5.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 7 جنيهات
- الفلفل الألوان 12.5 جنيها.
- الليمون بـ 14 جنيه.
- الفاصوليا الخضراء بـ 17 جنيها
- التفاح السكرى 27 جنيها.
- كانتلوب "" بـ 6.5 جنيه.
العنب الأحمر 14 جنيها
العنب الأبيض 13 جنيها
الباميا الخضراء 14
تفاح احمر ايطالى 27 جنيها
تفاح بلدى 15 جنيها