شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: نسعى لتحقيق نتائج سريعة فى مستوى نظافة الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات لإحداث تغيير كبير فى مستوى النظافة بجميع المحافظات وإعادة الشكل الجمالى للشارع المصرى والحصول على رضا المواطنين عن المنظومة، مشددا على أن الدولة بكافة وزاراتها المعنية بمنظومة النظافة ترغب فى تحقيق نتائج سريعة في مستوى نظافة الشوارع وإعطاء المواطنين بارقة أمل بإمكانية حل مشكلة القمامة بصورة نهائية وحدوث تغيير فى النظافة خاصة بعد توجيه رئيس مجلس الوزراء لوزارة التنمية المحلية بسرعة إنهاء التعاقدات مع الشركات للبدء في تشغيل المنظومة في 4 محافظات كمرحلة أولى وهى القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده شعراوى، بمقر الوزارة مع وفد من إحدى شركات الاستثمار وإدارة المشروعات، وحضور الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسى والدكتور أحمد سعيد، رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات.

وقال شعراوى، فى بيان اليوم، إن اللقاء يأتي في إطار تنفيذ الوزارة للبرنامج الثانى لعمليات التشغيل للمنظومة و الخاص بعمليات الجمع والنظافة العامة بمنظومة المخلفات، حيث تقدمت الشركة والتي تقوم حالياً بتنفيذ عمليات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة بمحافظتى بورسعيد والإسماعيلية بعرض فنى ومالى الذي يتضمن آليات تقديم الخدمات الخاصة بالجمع السكنى والتجاري ونظافة الشوارع والميادين والمحاور والمرافق العامة وكنس الشوارع بمختلف أحياء محافظة بورسعيد.

وأضاف شعراوى، أن الدراسة الفنية التي تقدمت بها الشركة تضمنت أيضاً حجم العمالة المطلوبة وآليات الإشراف فى كافة المراحل مع خطة لتوعية المواطنين واستيعاب للعاملين الحاليين بالمنظومة والعمالة غير الرسمية بالقدر الذى يحافظ على نظافة الشوارع ويعيد الشكل الحضارى والجمالى للمحافظة ويحقق رضا المواطنين عن ملف النظافة ، وكذلك وجود آلية للمتابعة والمراقبة و تقييم الأداء للعاملين بالمنظومة من خلال التطبيقات التكنولوجية من جانب واشتراك المواطنين من جانب آخر مع وضع حوافز للعاملين من مرتبات ملائمة وتأمين صحى وتوفير كافة المستلزمات من ملابس وغيرها من عوامل السلامة والصحة المهنية وسكن مناسب للمغتربين مما يحقق حياة كريمة لهم .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى إلى إيجاد منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظتى بورسعيد والاسماعيلية تعمل عليها الشركة وجعلها قصة نجاح يمكن البناء عليها فى المحافظات الأخرى مع مراعاة خصوصية وخصائص المخلفات الصلبة من محافظة لأخرى.

وخلال الاجتماع عرض مسئولي الشركة، لكافة تفاصيل الدراسة الفنية لعمليات الجمع والنظافة العامة لمحافظة بورسعيد، مؤكدة أنه سيتم تقديم الدراسة الخاصة بمحافظة الاسماعيلية خلال أقل من أسبوعين لمناقشتها وعرضها على وزير التنمية المحلية، وأن هذه الخطوة تساعد فى السيطرة الكاملة للمنظومة بشكل كامل بالمحافظتين وخاصة أن الشركة تقوم بتنفيذ عمليات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن بالإضافة إلى عمليات الجمع والنقل والنظافة العامة تكون المنظومة مكتملة مما يساعد فى تحسين مستوى النظافة والحفاظ علي البيئة بشكل كبير.

وأبدى وزير التنمية المحلية، ترحيبه بالدراسة الفنية التي تقدمت بها الشركة في محافظة بورسعيد وما تضمنه من آلية للتنفيذ ، ووجه الوحدة التنفيذية لادارة المخلفات بالوزارة بتشكيل لجنة لدراسة العرض الفنى مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية وابداء الملاحظات والتواصل مع الشركة بكافة الملاحظات التى سيتم توضيحها من قبل اللجنة، مؤكدا أن الوزارة تسعى للنهوض ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بكافة المحافظات وعدم تراكم كميات القمامة فى المصانع أو خارجها ، بالإضافة لعدم الحرق العشوائى للمخلفات والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها وتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات من خلال عقود تشغيل متوازنة مع القطاع الخاص المتخصص والتخلص الآمن من المرفوضات بالمدافن الصحية الآمنة.