شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الإنجيلية: نثق فى قدرة الدولة على تحقيق طموحات المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، فى زيارة له اليوم الأربعاء، بمقر ديوان عام المحافظة، على رأس وفد ضم قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر.



الدكتور أندرية زكى يلتقى محافظ القاهرة

ونقل رئيس الإنجيلية التهاني وخالص الأمنيات لكافة القيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنيًا دوام النجاح والتقدم لما فيه خير وسلام لجميع الشعب المصري العظيم، مشيرًا إلى الدور التاريخي للقيادة السياسية والدولة المصرية ومؤسساتها وأجهزتها التنفيذية في تحقيق طموحات وأحلام المصريين.

وأضاف رئيس الإنجيلية: "نثمن المجهود العظيم الذي تقوم به محافظة القاهرة في متابعة جميع المشاريع التنموية والتطوير والتحديث في كافة أنحاء المحافظة، بكفائة وتنظيم ميداني على أعلى مستوى تحت قيادتكم".



جانب من اللقاء

ومن جانبه، أعرب محافظ القاهرة، عن سعادته بزيارة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، موضحًا "تهنئتكم تعبر عن محبة خاصة وحقيقية، تعكس علاقة قوية ومتجذرة، إيمانًا منا جميعا بقيمة المواطنة والعمل معًا على أرض وطن واحد يجمعنا، لتحقيق رقي وتقدم مصرنا العزيزة".