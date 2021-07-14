شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يسلم منحا مالية لــ 19 عروسة من أبناء المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على أهمية الدور الذي تلعبه الجمعيات الأهلية من خلال الوقوف بجانب الأجهزة الحكومية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين والعمل على تنمية المجتمع فى مختلف المجالات تصريحات المحافظ جاءت عقب توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة صناع الخير لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة .

وأكد المحافظ أن البروتوكول يأتي في إطار خطه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والنمو الإقتصادي للأسر الأكثر احتياجا، مشيراً أنه يشمل تنفيذ مشروعات تنموية متوسطة وصغيرة كتسليم روؤس ماشية وماكينات خياطة و مصنع سجاد و مشروعات البقالة للأسر المستحقة.

بالإضافة إلي التعاون في المشروعات الخدمية للمجتمع كزواج اليتيمات وتوفير الأجهزة التعويضية وسداد التصالحات وسداد ديون الغارمين والغارمات و تركيب وصلات مياه كلما أمكن ذلك الي جانب التعاون في مشروع تنموي بقرية الشوبك وتقديم الأجهزة الطبية للمستشفيات التابعة لمحافظة الجيزة .

واستكمالاً للتعاون المثمر بين محافظة الجيزة وجمعية صناع الخير سلم محافظ الجيزة 19 عروسة من الفتيات المقبلات على الزواج منح مالية مقدمة من مؤسسة صناع الخير في إطار جهود المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدني لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل من أبناء محافظة الجيزة حيث تقدم المحافظ بالتهنئة للفتيات متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة، مشيداً بمجهودات مؤسسة صناع الخير للتنمية فى سعيها لتقديم الخدمات للفئات الأكثر إحتياجا داخل محافظة الجيزة والإرتقاء بالمجالات المختلفة كوسيلة لتحسين جودة الحياة لأبناء المحافظة .

ومن جانبه أشاد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون المثمر مع محافظة الجيزة لصالح المجتمع وجهود المحافظة المستمرة في توفير حياة كريمة للمواطنين مؤكداً حرص الجمعية الدائم على الوقوف بجانب المواطنين بمختلف المحافظات.

حضر الفاعلية هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد .