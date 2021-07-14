شكرا لقرائتكم خبر عن أسرار فى واقعة غرق شقيق رامى صبرى: استغاث لإنقاذه ولم يتمكن أحد من نجدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسرار جديدة كشفتها تحقيقات النيابة العامة، في واقعة غرق كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري، الذي توفى غرقا في ترعة المريوطية أثناء محاولته الهرب من مركز غير مرخص لعلاج الإدمان، حيث أكدت إنه فور قفزه في الترعة المقابلة للمصحة، حاول العبور إلى الجانب الآخر، لكنه لم يتمكن من السباحة، فاستغاث بمن كانوا على جانب الترعة، لكن لم يتمكن أحد من نجدته، فغرق.

واستمعت النيابة العامة، إلى أقوال والد المجني عليه كريم صبري، حيث قال إنه علم بتعاطي نجله مواد مخدرة فسعى إلى علاجه، من خلال إيداعه داخل مصحة لعلاج الإدمان، وعاونه اثنين على ذلك حيث قاموا باصطحابه إلى المصحة وفى اليوم التالي سمع خبر وفاته غرقا في الترعة.

كما شهد اثنين أبصرا غرق المجني عليه بأنهما شاهدا يقفز في الترعة ويحاول السباحة لكن لم يتمكن واستغاث بالمارة الا انهم لم يتمكنوا من نجدته فتوفى.

يذكر أن النيابة العامة أعلنت عن أنها تباشر التحقيقات في واقعة وفاة شاب غرقًا بترعة المريوطية حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا من مركز شرطة البدرشين بانتشال جثمان شابٍّ تُوفي غرقًا بترعة المريوطية حال هروبه من مركز غير مرخص له لعلاج الإدمان، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتوصلت تحقيقات النيابة العامة إلى أنه عقِبَ عِلْم ذوي المتوفى بتعاطيه موادَّ مخدِّرة سعوا إلى علاجه، وأودعوه لذلك بمصحة خاصة -غير مرخص لها- لعلاج الإدمان، وفي اليوم التالي لإيداعه بها هرب منها وقفز خلال ذلك في ترعة مقابلة لها، ولم يتمكن من السباحة لعبورها فاستغاث لإنقاذه ولكن أحدًا لم يتمكن من نجدته فتُوفي.

وناظرت النيابة العامة جثمانه، وعاينت المصحة المذكورة، وكلفت إدارة العلاج الحرِّ بمعاينتها للوقوف على طبيعة نشاطها وبيان مدى الترخيص لها كمنشأة طبية واستيفائها الشروط الصحية، وسألت النيابة العامة والد المتوفى واثنين عاوناه في إيداع ابنه لدى المصحة، وشاهديْن أبصرا غرقه، كما سألت مُجري التحريات فأكد غرقَ المتوفى أثناء هروبه من مصحة كائنة بعقار استأجره اثنان دون أن يكون أحدهما مقيدًا بنقابة الأطباء، ودون استيفائهما التراخيص اللازمة لذلك، مع علم صاحب العقار بالأمر، فأمرت النيابة العامة بضبط الثلاثة لاستجوابهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.