شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى يبدأ زياره إلى مصر لبحث آخر المستجدات فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريرى اليوم الأربعاء، زيارة الى مصر، يلتقى خلالها عددا من كبار المسئولين.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامى لـ" سعد الحريرى" نقلته وكالة الأنباء اللبنانية، يبحث خلال الزيارة آخر المستجدات والاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

يذكر أن وزارة الخارجية أعلنت فى بيان، أن سامح شكري وزيـر الخارجية، يستقبل الأربعاء، سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، وذلك لعقد جلسة مباحثات بقصر التحرير.

ومن المقرر أن يبحث وزير الخارجية سامح شكرى مع رئيس الحكومة اللبنانية المكلف آخر التطورات السياسية الخاصة بتشكيل حكومة لبنان والملفات ذات الاهتمام المشترك.