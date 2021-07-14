شكرا لقرائتكم خبر عن دخول طلاب الثانوية العامة المدارس وسط إجراءات احترازية استعدادا لـ الجبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سمحت لجان امتحانات الثانوية العامة، لطلاب الشعبة العلمية "رياضة" بدخول المدارس وسط إجراءات احترازية، حيث تم التنبيه على الطلاب بضرورة التباعد مع قيام مسئولى اللجان بقياس درجة حرارة الطلاب وأيضا تسليم الطلاب كمامات وأكياس جيل مطهر، ويستعد الطلاب لأداء امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية فى العاشرة صباحا، حتى 12 ظهرا.

وشهد محيط اللجان تأمين المدارس من قبل أفراد الشرطة ومنع تجمع أولياء الأمور أمام أسوار المدارس.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على رؤساء لجان السير بتسليم طلاب الثانوية العامة كراسة الأسئلة والبابل شيت، فى توقيته فى العاشرة صباحاً دون تأخير حرصا على وقت للطلاب داخل لجنة الامتحان.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة ٢٠٢٠-٢٠٢١: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر.