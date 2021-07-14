شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يواصل عظته الأسبوعية الرابعة تحت عنوان "رسالة فرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية تحت عنوان "رسالة فرح".

كان قداسته قال خلال عظته الأسبوع الماضى إن التحدى الموجود أمام مصر الآن يكمن فى مشكلة سد النهضة الذى تبنيه إثيوبيا، مؤكداً أن الكنيسة ستصلى من أجل جلسة الأمن وألا تذهب الجهود هباء، رغم كل التعنت الإثيوبى بعيدا عن دول المصب، وبعيدا عن نصائح المجتمع الدولى، وسنصلى من أجل أن يعطى الله لنا الحكمة، وهناك مشروع قرار مقدم من تونس لمجلس الأمن فى شأن سد النهضة.

وتابع البابا تواضروس الثانى خلال عظته الأسبوعية أن مصر تحاول أن تقدم كل الحلول، وطول البال، لافتا إلى أن مفاوضات سد النهضة لن نستمر إلى الأبد، مشددا أن مصر بقيادتها السياسية والشعبية والحكومة قادرة على أن تحمى كل الحقوق المائية، وأن تحفظ الأمن المائى للمصريين، فنهر النيل الذى أوجده الخالق وهب الحياة في مصر منذ آلاف السنين، والله من جعل مصر هى الدول الأخيرة ودولة المصب، وإمكانيات مصر وقدراتها يحفظ لها هذه الحقوق، وأدعو الله أن يجعل هذه الخطوة الأخيرة، حتى لا تدخل منطقة القرن الأفريقى فى صراعات ونزاعات.

وتابع: نصلى أن يعطى الله الحكمة لكل الذين يعملون على التفاوض، وجهود مصر لنا ثقة ولنا إيمان أن تكلل بالنجاح، وأن تحمى البلاد كل ويلات الشر التى يمكن أن تحدث.