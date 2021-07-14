شكرا لقرائتكم خبر عن بعد امتحان مادتين.. 10 ملاحظات هامة من طلاب الثانوية العامة على الأسئلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى طلاب الثانوية العامة الشعبتين العلمية والأدبية، من امتحان أول مادتين فى الثانوية العامة، هما اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية، وتكررت شكاوى طلاب الثانوية العامة من بعض جزئيات الامتحانات وكان لبعضهم ملاحظات هامة حول شكل الأسئلة وطبيعتها وكيفية التعامل معها، الخليج 365" يسردها فى 10 معلومات.

- أعلن طلاب بالثانوية العامة، رفضهم ظاهرة الغش التى تحدث فى بعض لجان الامتحانات رغم سيطرة وزارة التربية والتعليم على معظمها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع التى تم ضبطها، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

- طلاب الثانوية العامة أكدوا أن نوعية الأسئلة لم تراعى جميع مستويات الطلاب المختلفة.

- بعض الامتحانات ظهرت بها أسئلة مكررة مثل امتحان اللغة الألمانية وأيضا أخطاء لغوية فى مادة اللغة العربية للشعبة الأدبية.

- مستوى صعوبة الأسئلة فاق قدرات الطلاب حيث أن الأسئلة طويلة وتحتاج إلى فهم أعمق للمناهج الدراسية.

- أكد طلاب بالثانوية الإجابة عن الأسئلة لكن دون التأكد من إنها إجابات صحيحة.

- أعلن طلاب الثانوية أن الإجابات الواردة على الأسئلة متشابهة غير واضحة، لدرجة اختلاف بعض المعلمين فى اجابات جزئيات.

- طلاب الثانوية العامة أكدوا أن مستوى صعوبة الأسئلة لم يراعى حداثة نظام التقييم الجديد فى الثانوى العام.

- طالب أولياء الأمور والطلاب بضرورة مراعاة صعوبة الأسئلة أثناء التصحيح.

- ما يميز الأسئلة أنها اختيار من متعدد ولا يحتاج الطالب إلى كتابة كثيرة.

- طلاب بالثانوية العامة أوضحوا أن الكتاب المدرسي لا يتم استخدامه داخل اللجنة نظرا لضيق وقت الامتحان وأيضا لا توجد إجابات داخل الكتاب للأسئلة.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة ٢٠٢٠-٢٠٢١: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .