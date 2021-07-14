أخبار مصر

ضعف المياه عن بعض المناطق بمدينة الشيخ زايد لمدة 10 ساعات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف المياه عن بعض المناطق بمدينة الشيخ زايد لمدة 10 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عن ضعف المياه بالأدوار العليا بمناطق (المجاورة 4 الحي 16 - الحي 17) بالمدينة، وذلك اعتباراً من الساعة الـ9مساء اليوم الأربعاء الموافق 14/7/2021، وحتى الساعة الـ7 صباح غدٍ الخميس الموافق15/7/2021. 

 

وأوضح المهندس مصطفى فهمي، أن ضعف المياه، لأعمال إصلاح خط مياه قطر 600مم GRP وتغييره بخط صلب بدلا منه، وذلك لتحسين ورفع كفاءة أداء منظومة المياه بالمدينة.

 

 

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا