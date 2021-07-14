شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مبادرة صحة الأم والجنين تستهدف متابعة المرأة ومولودها 42 يوما بعد الولادة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة الرئيس لصحة الأم والجنين تستهدف متابعة صحة الأم والمولود لمدة 42 يوما بعد الولادة، مضيفة أن المبادرة مستمرة في العمل في الوحدات الصحية من 8 صباحا وحتى 2 مساء.
وتقدم المبادرة مجموعة من الخدمات الصحية للام والجنين أهمها:
1- الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس "بي" وفيروس نقص المناعة البشرى ومرض الزهرى للسيدات الحوامل.
2- متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا، بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة.
3- صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس.
4- عمل تحاليل السكر بالدم والقياسات الفيزيائية.
5- يستمر العمل بها طوال أيام العمل الرسمية من الساعة 8 صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.
6- تشمل إجراء فحص إكلينيكى لتقييم الحالة العامة للحامل والجنين.
7- التطعيم ضد التيتانوس.
8- قياس الطول.
9- قياس الوزن، وضغط الدم.
10- إجراء تحاليل متنوعة ولازمة للكشف عن الإصابة بالأنيميا.
11- تحديد احتياج الأم للحصول على حقنة Anti-D بعد الولادة من عدمه.
12- اجراء تحليل بول كامل لاكتشاف الزلال، وأمراض الجهاز البولي.