شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مبادرة صحة الأم والجنين تستهدف متابعة المرأة ومولودها 42 يوما بعد الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة الرئيس لصحة الأم والجنين تستهدف متابعة صحة الأم والمولود لمدة 42 يوما بعد الولادة، مضيفة أن المبادرة مستمرة في العمل في الوحدات الصحية من 8 صباحا وحتى 2 مساء.

وتقدم المبادرة مجموعة من الخدمات الصحية للام والجنين أهمها:

1- الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس "بي" وفيروس نقص المناعة البشرى ومرض الزهرى للسيدات الحوامل.

2- متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا، بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة.

3- صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس.

4- عمل تحاليل السكر بالدم والقياسات الفيزيائية.

5- يستمر العمل بها طوال أيام العمل الرسمية من الساعة 8 صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

6- تشمل إجراء فحص إكلينيكى لتقييم الحالة العامة للحامل والجنين.

7- التطعيم ضد التيتانوس.

8- قياس الطول.

9- قياس الوزن، وضغط الدم.

10- إجراء تحاليل متنوعة ولازمة للكشف عن الإصابة بالأنيميا.

11- تحديد احتياج الأم للحصول على حقنة Anti-D بعد الولادة من عدمه.

12- اجراء تحليل بول كامل لاكتشاف الزلال، وأمراض الجهاز البولي.