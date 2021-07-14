شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب الثانوية على المدارس استعدادا لأداء امتحان الجبر والهندسة الفراغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد قبل قليل طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية على المدارس استعدادا لأداء اختبار مادة الجبر والهندسة الفراغية فى العاشرة صباحا، حيث تبدأ لجنة الامتحان 10 صباحا وتستمر حتى 12 ظهراً، حيث يؤدى الامتحان قرابة 100 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة ٢٠٢٠-٢٠٢١: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر.